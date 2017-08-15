«زي انهاردة» من 25 عامًا.. كيف أنجبت كارثة «هلزبرة» البريميرليج؟

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​في 15 أغسطس من عام 1992، ولد الدوري الإنجليزي بشكله الجديد «البريميرليج» وذلك عندما واجه مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد في مستهل دوري غير من شكل كرة القدم البريطانية، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وبعد 3 سنوات من كارثة هلزبرة التي راحها ضحيتها 96 مشجعًا في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فورست، بدأ عصر جديد للكرة الإنجليزية.

وعاشت الكرة الإنجليزية فترة صعبة للغاية في فترة الثمانينيات من خلال كارثة هلزبرة وحادثة هيسيل في عام 1985 التي راح ضحيتها 39 مشجعًا وتسببت في حرمان الأندية الإنجليزية من المشاركة في البطولات الأوروبية لخمس سنوات وليفربول لعشر سنوات بسبب شغب الهوليجانز.

كما تعرضت المسابقة لخسائر اقتصادية فادحة بسبب خسارة الرعاة وانخفاض حجم مبيعات التذاكر ورحيل النجوم من أمثال جاري لينكير إلى برشلونة في عام 1986 وإيان راش إلى يوفنتوس في عام 1987.

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وأوضحت كل المعطيات حاجة البطولة الإنجليزية للتغير وهو ما حدث بالفعل في شهر مايو في نهاية موسم 1991- 1992، وذلك عندما طالبت أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول وإيفرتون بضرورة إقامة مسابقة مستقلة للاتحاد الإنجليزي.

وبالفعل بدأ عصر البريميريلج والذي شهد العديد من التغييرات، ولعل أبرزها انحفاض عدد الفرق المشاركة في الدوري من 22 فريق إلى 20 فريقا في عام 1995، كما بدأت المسابقة تجذب من جديد اللاعبين الأجانب.

وعلى الرغم من البداية السيئة للبريميرليج، فإن الاتحاد الإنجليزي وضع الأساس المثالي لتحسين الحالة الاقتصادية للأندية، حيث بدأ الاتحاد يتلقى العروض من أجل حقوق بث البطولة والتي أدت بدورها لما هو عليه الآن الدوري الإنجليزي كأكثر دوري نشط في سوق الانتقالات والأكثر جاذبية للنجوم في العالم.