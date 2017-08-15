«رقص» شريف منير و«فستان» شذي.. لقطات من حفل زفاف شقيقه «زيدان»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ملخص احتفل اللاعب العالمى محمد زيدان، بزفاف شقيقته هدير زيدان على محمد السعيد، في إحدي فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم الفنان شريف منير و المطربة شذى و الإعلامي أحمد صلاح و الإعلامي الرياضي محمد عباس، ومن نجوم الكره جدو وأحمد الشيخ وتامر بجاتو وأمير مرتضى منصور وعبد الظاهر السقا، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز اللقطات التى جاءت في حفل الزفاف.

محمد فؤاد يغنى دويتو «كامننا» مع هيثم شاكر

حرص النجم الكبير محمد فؤاد على حضور حفل زفاف شقيقة محمد زيدان، وأشعل الحفل بالعديد من الأغاني كان أبرزها أغنية "الحب الحقيقى"، وشاركه هيثم شاكر غناء دويتو "كامننا".

زوجة «زيدان» تخطف الأنظار

لفتت زوجة اللاعب "زيدان" الدنماركية "شتينا" الأنظار في حفل زفاف شقيقة زوجها، وتألقت بفستان ذهبي بسيط مكشوف من الذراعين وشعر منسدل على كتفيها أظهرها بشكل بسيط ومميز.

شريف منير يستعيد أمجاده مع «الدرامز»

شاهد أيضا

حرص الفنان شريف منير على حضور حفل الزفاف أيضًا، وشارك المطرب هيثم شاكر الذي غنى "أيامى معاك" على العزف على "الدرامز"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

«رقص» شريف منير مع شقيقة «زيدان»

يبدو أن الفنان شريف منير على صلة قريبة جدًا من عائلة"زيدان"، فحرص على مشاركة العروس "الرقص" على أنغام إحدى الأغاني الرومانسية وسط تفاعل الحاضرين.

«فستان» شذي يعرضها للانتقادات

حرصت المطربة "شذي" على حضور حفل الزفاف أيضًا وتألقت بفستان ذهبي قصير أبرز أنوثتها، ولكنه في نفس الوقت عرضها للكثير من الإنتقدات نظرًا لجرأته التى لم يعتاد الجمهور رؤية "شذي" بها.