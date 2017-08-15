استشهاد ضابط شرطة برصاص مسلحين في العريش

العريش – أشرف سويلم:

استشهد ضابط شرطة، اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين عند أحد مداخل مدينة العريش بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت المصادر لمصراوي، إن مسلحين فتحوا النيران على الملازم أول تامر عبد الحميد (24 عامًا) من مدينة المنصورة الأمر الذي أدى إلى مصرعه على الفور.

وكانت مصادر أمنية في شمال سيناء، قالت إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لفرع تنظيم داعش اغتالوا أمين شرطة صباح اليوم في العريش.

وأضافت المصادر أن المسلحين فتحوا النار على أمين شرطة يدعى أيمن محمود عبد العظيم، 45 سنة، من الشرقية، أمام منزله في حي الكرامة بالعريش صباح اليوم الاثنين، الأمر الذي أدى إلى مصرعه على الفور.

وأوضحت أن أمين الشرطة أصيب بأربع طلقات نارية أودت بحياته، كان ينتظر بيع منزله في العريش بعد صدور قرار بنقله للعمل في محافظة الشرقية بعد عدة سنوات قضاها في صفوف قوات الأمن في شمال سيناء.

اشترطت المصادر عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة الحديث إلى الصحافة.

ويلجأ التنظيم الإرهابي إلى الاغتيالات في العريش كثيفة السكان مقارنة بباقي مناطق شمال سيناء، بعد تضييق الخناق عليه في الشيخ زويد ورفح.