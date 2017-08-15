4 طرق لتنمية فكر طفلك من خلال ديكور غرفته

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تواجه المرأة بشكل أساسي صعوبات واضحة في إيجاد الوسائل المبتكرة لتنمية الجوانب التفكيرية والذكاء لدى أطفالها في سن مبكر، لاسيما مع ضغوط الحياة ورغبتها في الوفاء بطلبات بيتها والقيام بوجباته اليومية على أكمل وجه، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل رئيسي على قدرات الاطفال وسبل تربيتهم.

ولعل استغلال الديكورات الداخلية لغرف الأطفال تعد أهم الطرق التي يمكن استغلالها بشكل أمثل لتنمية تلك الجوانب العقلية في الطفل، كما تتيح للأم التعرف على ميوله الفنية والرياضية بالشكل الأمثل، وفي هذا السياق، نستعرض أهم الطرق المبتكرة للاستفادة من ديكورات الغرفة لتنمية فكر الطفل..

الأرضية

يفضل الاعتماد على هذا الجانب من الغرفة في تنمية القدرات والمهارات العقلية، عن طريق وضع بعض اللعبات العقلية المشجعة للطفل، مثل "المتاهة"، وهي أفضل الطرق التي تجعل الطفل قادر على التعامل مع الأمور باستخدام قدراته العقلية بشكل رئيسي.

سرير بدورين

يرى الخبراء في وضع سرير بدورين للأشقاء غرض رئيسي في زرع روح التعون والإيثار بينهم، وإتاحة الفرصة لتنمية الجوانب البدنية لدى الأطفال والاعتماد على النفس من خلال محاولة التسلق إلى الدور الثاني من السرير.

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الرياضة

يفضل وضع رموز للعبة المفضلة لدى الطفل في الغرفة بقدر المستطاع، مثل وضع مرمى لكرة القدم أو سلة أو شبكة مرتفعة وغيرها من رموز اللعبات المختلفة، وإتاحة الفرصة للطفل في التعرف على قوانين اللعبة وممارستها بشكل تجريبي في بداية حياته.

الجدران

يفضل وضع ملصقات مختلفة على اجدران تشير إلى قصة شيقة أو أبطال مألوفين له ويلقون قبول لدى الطفل بشكل رئيسي، كما يفضل تغييرها بشكل دوري لإضافة فائدة جديدة للطفل عن طريق القصص المصورة الممتعة، والتي تهدف لإعطائه مغزى واضح ومباشر.