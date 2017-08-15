أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أهالي إطسا يناشدون «محلب»: أنقذنا من مصرف المحيط «القاتل» (صور)

Google+ Print
أهالي إطسا يناشدون «محلب»: أنقذنا من مصرف المحيط «القاتل» (صور) أهالي إطسا يناشدون «محلب»: أنقذنا من مصرف المحيط «القاتل» (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حرص أهالي قرية إطسا التابعة لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، على استغلال زيارة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، للمحافظة، وطالبوه بغلق مصرف المحيط الذي يصب ما يقرب 110 آلاف متر مكعب بمجرى نهل النيل.

وتفقد "محلب" القرية باعتبارها واحدة ضمن 11 قرية لبدء المرحلة الأولى لتنمية قرى المحافظة في كافة المجالات.

44

"المياه رائحتها معفنة جابتلنا الأمراض"، بهذه الجملة وصف الأهالي معاناتهم بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي رغم وجود محطتي معالجة بالقرب من مصب المصرف.

شاهد أيضا

وأشار بعض مزارعي القرية، إلى التأثير السلبي الذي لحق بالأراضي الزراعية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، بسبب الري بمياه النيل المختلطة بمياه المصرف.

44444

المحامي سليمان علي، أوضح أن نتيجة تحليل عينة من المياه أثبتت وجود مكونات كيميائية ناتجة عن مخلفات المصانع التي تُلقى بالمصرف، إضافة إلى نفوق كمية من الأسماك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)