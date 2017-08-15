أهالي إطسا يناشدون «محلب»: أنقذنا من مصرف المحيط «القاتل» (صور)

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حرص أهالي قرية إطسا التابعة لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، على استغلال زيارة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، للمحافظة، وطالبوه بغلق مصرف المحيط الذي يصب ما يقرب 110 آلاف متر مكعب بمجرى نهل النيل.

وتفقد "محلب" القرية باعتبارها واحدة ضمن 11 قرية لبدء المرحلة الأولى لتنمية قرى المحافظة في كافة المجالات.

"المياه رائحتها معفنة جابتلنا الأمراض"، بهذه الجملة وصف الأهالي معاناتهم بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي رغم وجود محطتي معالجة بالقرب من مصب المصرف.

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وأشار بعض مزارعي القرية، إلى التأثير السلبي الذي لحق بالأراضي الزراعية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، بسبب الري بمياه النيل المختلطة بمياه المصرف.

المحامي سليمان علي، أوضح أن نتيجة تحليل عينة من المياه أثبتت وجود مكونات كيميائية ناتجة عن مخلفات المصانع التي تُلقى بالمصرف، إضافة إلى نفوق كمية من الأسماك.