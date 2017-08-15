«الخارجية» عن قتل سائح إيطالي مهندس مصري: سنتعامل وفق سيادة الدولة

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن ما تسبب في تذبذب العلاقات المصرية الإيطالية العام الماضي هو تحول القضية الجنائية وتدوالها على أنها سياسية.

أضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم": "قضية مقتل المهندس المصري على يد السائح الإيطالي مفتوحة أمام النيابة العامة، وعلى المخطئ أن يحاسَب ويعاقب وفق سياسة الدولة".

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وتابع: "مصر لن تخلط القضية الجنائية وتحولها لسياسية، فالقضية جنائية تتعامل معها النيابة العامة وسوف يتم محاسبة الجانى وتطبيق العقوبة عليه"، موضحا أنه سيتم التعامل مع المسألة وفقًا لسيادة القانون وسيادة الدولة.