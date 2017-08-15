أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الخارجية» عن قتل سائح إيطالي مهندس مصري: سنتعامل وفق سيادة الدولة

Google+ Print
«الخارجية» عن قتل سائح إيطالي مهندس مصري: سنتعامل وفق سيادة الدولة «الخارجية» عن قتل سائح إيطالي مهندس مصري: سنتعامل وفق سيادة الدولة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن ما تسبب في تذبذب العلاقات المصرية الإيطالية العام الماضي هو تحول القضية الجنائية وتدوالها على أنها سياسية.

أضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم": "قضية مقتل المهندس المصري على يد السائح الإيطالي مفتوحة أمام النيابة العامة، وعلى المخطئ أن يحاسَب ويعاقب وفق سياسة الدولة".

شاهد أيضا

وتابع: " لن تخلط القضية الجنائية وتحولها لسياسية، فالقضية جنائية تتعامل معها النيابة العامة وسوف يتم محاسبة الجانى وتطبيق العقوبة عليه"، موضحا أنه سيتم التعامل مع المسألة وفقًا لسيادة القانون وسيادة الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري