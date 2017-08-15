«الأنفاق»: مشروع القطار المكهرب يوفر 2.3 مليار جنيه سنويا

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قال اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن مشروع القطار المكهرب يوفر 2.3 مليار جنيه سنويا.

وأضاف جمال الدين، خلال تصريحات لقناة "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يخدم مدن السلام والمستقبل والشروق والعاشر من رمضان، موضحا أن الشركة الصينية المتحالفة مع 3 شركات مصرية ستنفذ المشروع الممتد بطول 66 كيلو مترا، بـ11 محطة، بتكلفة مليار و239 مليون جنيه خلال عامين ونصف.

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يذكر أن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع عقد تنفيذ مشروع القطار المكهرب "السلام، العاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان" بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "أفيك" الصينية، فى حضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.