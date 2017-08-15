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ضعف التيار يشعل غضب أهالي «أحرار القليوبية»: إزاي يحاسبونا على الفواتير

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ضعف التيار يشعل غضب أهالي «أحرار القليوبية»: إزاي يحاسبونا على الفواتير ضعف التيار يشعل غضب أهالي «أحرار القليوبية»: إزاي يحاسبونا على الفواتير

التحرير

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ناشد أهالي قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، مسؤولي وزارة الكهرباء بحل أزمة ضعف التيار التي كبدتهم خسائر فادحة.

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يقول هاني الموجي، أحد الأهالي، إن القرية تعاني من ضعف التيار الكهربائي الذي لا يتخطى الـ 110 فولت؛ بسبب وجود محول كهربائي بقدرة ضعيفة "الأجهزة بتتحرق، وبيوتنا هتتخرب".

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"مش مسؤوليتنا طالما بندفع الفواتير" يوضح شريف عبد العزيز، أنهم يتكبدون مبالغا إضافية لصيانة الأجهزة أو شراء بديل، متسائلا: "لما التيار ضعيف وعندنا مشكلة إزاي يحاسبونا على الفواتير؟!".

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ويرى مصطفى محمود، أحد سكان القرية، أن سبب الأزمة هو نقل الخط المغذي للقرية من خط طوخ إلى المكثف الذي يبعد عنها مسافة كبيرة، علاوة على أنه ضعيف، مطالبا بحل جذري للأزمة "زهقنا من المسكنات وقدمنا شكاوى ومفيش فايدة"، حسب قوله.

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التحرير

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