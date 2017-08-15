محافظ الإسكندرية: 2000 جنيه غرامة الذبح خارج مجازر الحكومة

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أصدر محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وتوقيع غرامة مالية فورية على المخالفين، وإغلاق محلات الجزارة المخالفة لذلك، وذلك قبل أسبوعين من عيد الأضحى.

نص القرار على منع محلات الجزارة من الذبح خارج المجازر الحكومية، وفي حالة المخالفة للقانون يتم تحصيل غرامة فورية 2000 جنيه، وإغلاق المحل لمدة شهر، وذلك عن طريق لجنة من الطب البيطري والحي التابع له المحل، ولفتح المحل مرة أخرى تتم معاينة مشتركة من الطب البيطري والحي المختص، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم إغلاق المحل لمدة 6 أشهر.

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كما نص القرار على منع المواطنين من الذبح في الشوارع خارج المجازر المعتمدة، وفي حالة المخالفة يتم توقيع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى أنه لا يصرح للحي المختص بإقامة الشوادر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطب البيطري تفيد استيفاء الشروط الصحية والبيئية، وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة فورية 2000 جنيه.