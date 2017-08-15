تأجيل محاكمة 20 محاميًا في المنيا بتهمة إهانة القضاء

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أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الثلاثاء، محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء في مركز مغاغة، إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير المقبل؛ لإعلان المتهمين.

واستمعت المحكمة، اليوم، لأقوال بعض المحامين المتهمين حول اتهامهم بالتعدي على أحد رجال النيابة العامة بمركز مغاغة، وتعطيل العمل داخل المحكمة.

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يُشار إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة في ديسمبر الماضي، وشمل أمر الإحالة أن المحامين أثاروا الشغب، واعترضوا عضو قضائي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة، وتعطيل مصالح المواطنين.