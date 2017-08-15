10 أيام على إضراب عمال عزل المحلة.. والحكومة «ودن من طين وأخرى عجين»

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نقل المئات من عمال شركة غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل من داخل مصانع وعنابر أقسام الملابس الجاهزة والوبريات والصوف والغزل والنسيج إلى ميدان "طلعت حرب" الواقع أمام مبني مجلس إدارة الشركة.

وردد المحتجون هتافات من بينها "عاوزين حقوقنا يا حكومة.. وعلاوتنا وحق ولادنا... يا قابضة فينك فينك"، كما جلس العشرات من العمال على ساحة مبنى مجلس إدارة الشركة وأمام أبواب شؤون الأفراد ومساكن الإدارة للإعلان عن غياب الاستجابه من جانب قيادات الشركة القابضة والحكومة.

في المقابل، أصدر الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج توجيهاته العاجلة إلى المفوض العام لشركة غزل المحلة المهندس حمزة أبوالفتح بضرورة الاستعانة بأعضاء اللجنة النقابية وقيادات قطاعات الشركة سعيًا في إقناع العمال بالعدول عن إضرابهم والتعهد بالبدء في صرف أرباحهم وعلاوتهم بما ينطبق عليه القانون تزامنًا مع البدء في تشغيلهم ماكينات الإنتاج وإعادة الروح لكافة مصانع الشركة.

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كما حاول المفوض العام لشركة غزل المحلة على احتواء غضب العمال والحوار معهم، فضلًا عن تعليق منشور رسمي بوضع آليات عاجلة تستهدف احتواء مطالبهم بموجب تلبية النداء بتشغيل الماكينات حفاظًا على المعاملات التجارية مع العملاء والمستثمرين وحفاظًا على سمعة الشركة التجارية.

يذكر أن عمال شركة النصر للغزل والنسيج، أعلنوا أيضًا تضامنهم مع عمال شركة غزل المحلة ودخولهم في إضراب جزئي مفتوح بعدد من العنابر والأقسام لحين الاستجابه لمطالبهم التي تلخصت في (صرف علاوة زيادة بدل الغلاء 10% و العلاوة السنوية 10% وأرباح السنوية 6 أشهر والمطالبة بتسوية الترقيات(.