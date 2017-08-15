لجنة محلب لتنمية جنوب الوادي تصل محطة قطارات المنيا

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وصلت منذ قليل، لجنة تنمية جنوب الوادي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، محافظة المنيا، عن طريق السكة الحديد، حيث استقلت اللجنة القطار القادم من القاهرة إلى المنيا - وكان في استقبالها عصام الدين البديوي محافظ المنيا، حيث سيتم عقد اجتماعًا مغلقًا مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة في قاعة المؤتمرات بمدينة المنيا الجديدة، يعقبها زيارة قرية أطسا في الثالثة عصرًا.

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وقال "المحافظ:" إن "برنامج زيارة اللجنة للمحافظة سيتضمن زيارة لقرية إطسا بمركز سمالوط، وهي إحدى القرى المستهدفة ضمن 11 قرية لبدء المرحلة الأولى لتنمية عدد من قرى المحافظة من خلال التنمية الفكرية والثقافية والشبابية والرياضية والاقتصادية والعلمية والتعليمية للعمل على إعادة قوافل التنوير والثقافة في جميع المجالات بالمحافظة وخلق جيل جديد من العقلاء والمثقفين القادرين على نشر الفكر التنويري المعتدل والخالي من الطائفية والتطرف.