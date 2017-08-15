القبض على عاملين لانتحالهما صفة أمناء شرطة بالتبين

كتب-فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مسجلي خطر انتحلوا صفة أمناء شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة التبين.

تلقى قسم شرطة التبين بلاغًا من صلاح محمدين، 26 سنة، عامل، بأنه حال سيره أمام شركة الكهرباء، استوقفه شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية "منتحلان صفة رجال شرطة، وقاما بتفتيشه والاستيلاء منه على هاتفه المحمول.

وبالانتقال لمكان البلاغ ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للجناة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من تحديد خط سيرهما وضبطهما وتبين أنهما كلا من وليد ممدوح، 40 سنة، عامل وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه، وائل فيض، 30 سنة، عامل حال استيقافهما وتفتيش كلا من محمد صلاح، 25 سنة، سائق توك توك، وحسن علي، 28 سنة، عامل ومقيم وبسؤال سالفي الذكر قررا بقيام المتهمان باستيقافهما منتحلين صفة أفراد شرطة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما والهاتف المستولي عليه على المجني عليه تعرف عليهما واتهمهما بالسرقة بأسلوب" انتحال صفة أفراد شرطة "وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى