أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على عاملين لانتحالهما صفة أمناء شرطة بالتبين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على عاملين لانتحالهما صفة أمناء شرطة بالتبين

03:00 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

القبض على عاملين لانتحالهما صفة أمناء شرطة بالتبين

مسجلي خطر انتحلوا صفة أمناء شرطة

كتب-فتحي سليمان وسامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مسجلي خطر انتحلوا صفة أمناء شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة التبين.

تلقى قسم شرطة التبين بلاغًا من صلاح محمدين، 26 سنة، عامل، بأنه حال سيره أمام شركة الكهرباء، استوقفه شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية "منتحلان صفة رجال شرطة، وقاما بتفتيشه والاستيلاء منه على هاتفه المحمول.

وبالانتقال لمكان البلاغ ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للجناة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من تحديد خط سيرهما وضبطهما وتبين أنهما كلا من وليد ممدوح، 40 سنة، عامل وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه، وائل فيض، 30 سنة، عامل حال استيقافهما وتفتيش كلا من محمد صلاح، 25 سنة، سائق توك توك، وحسن علي، 28 سنة، عامل ومقيم وبسؤال سالفي الذكر قررا بقيام المتهمان باستيقافهما منتحلين صفة أفراد شرطة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما والهاتف المستولي عليه على المجني عليه تعرف عليهما واتهمهما بالسرقة بأسلوب" انتحال صفة أفراد شرطة "وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من أخرى

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على عاطل اثناء قيادته لسيارة مسروقة من محاسب بحدائق القبة

    أخبار

  • سر عصابة الـ "CLOZAPEX" لسرقة ركاب قطارات الصعيد

    أخبار

  • القبض على عاطل سرق مسكن مدير إحدى البنوك الأفريقية في المعادي

    أخبار

  • 35 كلباً مفترساً يثيرون رعب أهالي "العزبة البيضاء".. والشرطة تضبط

    أخبار

إعلان

980e42efb9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟