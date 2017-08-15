ما هي صفات المدير التنفيذي الناجح ؟

كتبت-نرمين الجلاد:

كشفت دراسة حديثة، شملت آلاف المديرين التنفيذيين، والتي استغرقت عشر سنوات، عن معرفة العوامل التي تصنع قائدا ناجحا،

وذكر موقع bbc أبرز النتائج وهي:

1-كيف تتميز عن الآخرين وتسوق مهاراتك؟

أوضح "أندرو سيلفرنيل" الذي يحتل منصب المدير التنفيذي لشركة "إيديكس كوربوريشن"، التي تعتبر من أفضل الشركات التي تقوم بتطوير العديد من المنتجات السائلة المستخدمة في الزراعة،أنه يفضل أن تعرف جيداً كيفية تصرفك مع العاملين وأهدافك في العمل وأن تكون متواضعاً،و ملهماً وقوياً.

هل يمكن اكتساب "الكاريزما"؟

قالت "إليينا لايتكينا بوتيللو"، المساهمة بشركة "جي إتش سمارت"،يجب "أن تكون محبوبا، وواثقاً من نفسك صفتان تجعلان مسألة توظيفك لتولي ذلك المنصب أكثر ترجيحاً، غير أن هذه أمور لا علاقة لها بالأداء"،ويجب أن ترحب بالاعتراف بالخطأ حيث يعاني الكثير من المديرين التنفيذيين من مشكلة عدم الإقرار بخطأ ارتكبوه. ،ولكن الفشل هو مفتاح النجاح.

كيف تجعل نفسك أكثر جاذبية وتأثيرا؟

وذلك عن طريق تعلم الخبرة والمهارة في أي مجال جديد،وامتلاك رصيد سابق من التعاملات و إدارة العاملين بنجاح، وامتلاك مهارات في حل المشكلات.