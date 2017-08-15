باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم موناكو

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بات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على أعتاب تدعيم صفوفه بصفقة أخرى مميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إذاعة «مونت كارلو»، نقلًا عن قناة سبورتي إنتراتيفو البرازيلية، إلى أن مصدر مقرب من فابينيو، نجم وسط موناكو، أكد أن اللاعب لديه إصرار شديد على الرحيل، ومتفائل للغاية بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.

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ولفتت الإذاعة، أن القناة البرازيلية، تحظى بمصداقية شديدة في الفترة الأخيرة، خاصة أنها كانت أول من فجرت أنباء انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وذكرت أيضًا أن إدارة موناكو رفضت 45 مليون يورو مقابل بيع فابينيو، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى أن مسؤولي النادي الباريسي رفعوا العرض المقدم لضم النجم البرازيلي إلى 60 مليون يورو.