جماهير ريال مدريد تحتج بالمناديل في إياب السوبر الإسباني

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أعرب نادي ريال مدريد عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية في ذهاب السوبر الإسباني الذي حسمه الفريق الملكي لصالحه بنتيجة (3-1) على حساب غريمه برشلونة على ملعب «الكامب نو».

كذلك الحال مع جماهير ريال مدريد التي قررت الإعراب عن غضبها الشديد في لقاء الإياب خاصة أن الأخطاء باتت متكررة ويستفيد منها برشلونة بشكل واضح، حسبما أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

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وقررت جماهير ريال مدريد، رفع المناديل البيضاء في إياب السوبر الإسباني، وتحديدًا في الدقيقة السابعة تضمانًا مع كريستيانو رونالدو، الذي تعرض للطرد في للقاء الذهاب، وعُقب بالإيقاف لمدة 5 مباريات من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وسيكون حكم مباراة الإياب خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز تحت ضغط كبير في وسط الغضب الجماهيري الذي من المنتظر أن يجتاج ملعب البيرنابيو حسبما أفادت الصحيفة الإسبانية.