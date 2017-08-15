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2042 تصميمًا مقترحًا لتميمة أولمبياد طوكيو 2020

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2042 تصميمًا مقترحًا لتميمة أولمبياد طوكيو 2020 2042 تصميمًا مقترحًا لتميمة أولمبياد طوكيو 2020

التحرير

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أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، استلام 2042 تصميمًا مقترحًا لتميمة دورة الألعاب، بعد إطلاق مسابقة هذا الشهر، ودعوة المقيمين في اليابان إلى المشاركة.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد 2020، إن ربع المشاركين كانوا في العشرينات من عمرهم أو أقل، بينما تراوح نصف عدد المشاركين بين 30 و49 عامًا.

وشارك 1774 تصميمًا بشكل فردي، مقابل 268 تصميمًا لمجموعات، كما جاءت بعض التصميمات كجزء من مشروعات لطلاب في المرحلة الابتدائية.

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وقال المنظمون في بيان: «مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الصعبة للتقدم، فإن رقم التصميمات المستلمة يعتبر مرضيا لنا، وستبدأ عملية التقييم في 22 أغسطس، وستستمر حتى نصل إلى أفضل ثلاثة أو أربعة تصميمات».

وأتم المنظمون: «ستحدث عملية تصويت في كل فصول المدارس الابتدائية على التصميمات النهائية، في الفترة بين 11 ديسمبر و19 يناير، مع توقعات بأن يكون الإعلان عن التصميم الفائز مطلع فبراير».

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التحرير

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