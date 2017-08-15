خبير أرصاد: انخفاض في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل

كتبت- مادي غيث:

قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد، إنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتراوح ما بين درجة إلى درجتين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء حتى بداية الأسبوع المقبل، مصحوبًا برطوبة، متوقعًأ- أيضًا- تأثر البلاد بطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية بدايةً من السلوم غربًا وحتى رفح والعريش شرقًا.

وأضاف سعودي، في تدوينةٍ له الثلاثاء، أن الطقس سيكون حارًا رطبًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، فيما سيستمر شديد الحرارة جاف على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، على أن يكون معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

وأشار سعودي، في نص التدوينة، إلى أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا مرةً أخرة، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وحتى يوم الأحد الذي يليه، بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يزيد من إحساسنا بالارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع: "أن البلاد مازالت متأثرة بمنخفض الهند الموسمي، وهو ما يعد المصدر الرئيسي للرياح المؤثرة وهي منطقة شبه الجزيرة العربية، وهي مناطق مازالت شديدة الحرارة مما يؤدي بدوره إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة تزامنًا مع تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على البلاد".

وتضمنت توقعات خبير الأرصاد، وحيد سعودي، أن هناك تغيرات للأفضل مع نهاية أغسطس الجاري، استعدادًا لاستقبال فصل الخريف في النصف الثاني من سبتمبر سواءً مناخياً أو جغرافياً.