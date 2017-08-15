أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأمن يداهم شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر باب الشعرية –(صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمن يداهم شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر باب الشعرية –(صور)

02:46 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

  • عرض 5 صورة

    998801db1e.jpg

  • عرض 5 صورة

    88c2237981.jpg

  • عرض 5 صورة

    093b3673d6.jpg

  • عرض 5 صورة

    61627c4659.jpg

  • عرض 5 صورة

    4e9b3befd5.jpg

إعادة الألبوم

المرور يشن حملات لرفع الاشغالات من الطرق الدائرية والصحراوية (صور)

الألبوم التالى

المرور يشن حملات لرفع الاشغالات من الطرق الدائرية والصحراوية (صور)

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على شركة لبيع المنظفات المجهولة المصدر في باب الشعرية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، مفادها أن خالد محمد، صاحب شركة يوسف للتوريدات العمومية؛ يدير مخزن بدون ترخيص؛ ويحوز كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام الآدمي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه.

تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع إدارة شرطة والتجارة أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المخزن على كمية من المنظفات 5 كرتونة بداخلهم 120 زجاجة ماء نار، 95 جركن منظف ماركة ساندو بإجمالي 950 كيلو جرام ،936 عبوة منظف موبليا مورال، 405 عبوة موبيلكس منظف موبليا،600 علبة شانيو اسبريه معطر ،160 علبة منظف كلورنيو، 188 عبوة معطر فانى،600 عبوة ويلر مطهر أرضيات ، 104 جركن نوفو بإجمالي 404 كيلو جرام ، 8 جركن منظف سائل فحفة بإجمالي 80 كيلو جرام.

وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994م.

بمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه، تحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سقوط لص بطاريات السيارات في بولاق أبو العلا

    أخبار

  • القبض على طبيب بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة نصر

    أخبار

  • كشف لغز سرقة 16جنيه ذهب و910 ألف جنيه من مسكن موظف في الشروق

    أخبار

  • ضبط بدال تمويني استولى على 3 أطنان سكر ببولاق أبو العلا

    أخبار

إعلان

3090edeb77.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح