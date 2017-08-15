الأمن يداهم شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر باب الشعرية –(صور)

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على شركة لبيع المنظفات المجهولة المصدر في باب الشعرية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، مفادها أن خالد محمد، صاحب شركة يوسف للتوريدات العمومية؛ يدير مخزن بدون ترخيص؛ ويحوز كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام الآدمي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه.

تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع إدارة شرطة التموين والتجارة أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المخزن على كمية من المنظفات 5 كرتونة بداخلهم 120 زجاجة ماء نار، 95 جركن منظف ماركة ساندو بإجمالي 950 كيلو جرام ،936 عبوة منظف موبليا مورال، 405 عبوة موبيلكس منظف موبليا،600 علبة شانيو اسبريه معطر ،160 علبة منظف كلورنيو، 188 عبوة معطر فانى،600 عبوة ويلر مطهر أرضيات ، 104 جركن نوفو بإجمالي 404 كيلو جرام ، 8 جركن منظف سائل فحفة بإجمالي 80 كيلو جرام.

وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994م.

بمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه، تحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.