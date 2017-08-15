16 مليون جنيه لمشروعات الطرق والكهرباء بواحة الفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 16 مليون و600 ألف جنيه، لإقامة مشروعات رصف طرق داخلية والكهرباء وتحسين البيئة بالمركز وقراه.

وأكد رئيس مركز الفرافرة، اللواء محمد الفحام، أن المركز سينفذ مشروعات الكهرباء لإنارة الطرق والشوارع الداخلية ببعض القرى، إضافة إلى توصيل التيار بتقسيمات الشباب بقرى المركز.

وأضاف الفحام، أنه جرى تخصيص 2 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة بالمركز، و9,750 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بالمركز وعدد من القرى التابعة له، وتخصيص 1,665 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لتوريد آلات ومعدات ومستلزمات أثاث ومباني ومنشآت.

كما لفت رئيس مركز الفرافرة، إلى انتهاء جميع هذه المشروعات خلال شهر مايو 2018 ضمن موازنة العام المالي الجديد.