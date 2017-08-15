أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

16 مليون جنيه لمشروعات الطرق والكهرباء بواحة الفرافرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

16 مليون جنيه لمشروعات الطرق والكهرباء بواحة الفرافرة

02:59 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

16 مليون جنيه لمشروعات الطرق والكهرباء بواحة الفرافرة

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 16 مليون و600 ألف جنيه، لإقامة مشروعات رصف طرق داخلية والكهرباء وتحسين البيئة بالمركز وقراه.

وأكد رئيس مركز الفرافرة، اللواء محمد الفحام، أن المركز سينفذ مشروعات الكهرباء لإنارة الطرق والشوارع الداخلية ببعض القرى، إضافة إلى توصيل التيار بتقسيمات الشباب بقرى المركز.

وأضاف الفحام، أنه جرى تخصيص 2 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة بالمركز، و9,750 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بالمركز وعدد من القرى التابعة له، وتخصيص 1,665 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لتوريد آلات ومعدات ومستلزمات أثاث ومباني ومنشآت.

كما لفت رئيس مركز الفرافرة، إلى انتهاء جميع هذه المشروعات خلال شهر مايو 2018 ضمن موازنة العام المالي الجديد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنشاء أول مصنع لإنتاج الزيوت بالوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 28 حالة تعد على أرض زراعية بسوهاج

    أخبار

  • تمشيط المنطقة الصحراوية بين الوادي الجديد وأسيوط للبحث عن إرهابيين

    أخبار

  • ملثم يفجر نفسه بالقرب من قوات الشرطة في الفرافرة

    أخبار

إعلان

63af257dce.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟