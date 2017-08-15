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التعليم: أكثر من 30 ألف طالب أدوا امتحان الفيزياء بالدور الثاني اليوم

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مصراوي Masrawy

التعليم: أكثر من 30 ألف طالب أدوا امتحان الفيزياء بالدور الثاني اليوم

02:30 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

التعليم: أكثر من 30 ألف طالب أدوا امتحان الفيزياء بالدور الثاني اليوم

كتبت- ياسمين محمد:

أدى 30 الف و810 طالبا وطالبة "من الشعبة العلمية" بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2016 / 2017 في مادة الفيزياء بينما أدى 22797 طالبا وطالبة (من الشعبة الأدبية) امتحان مادة التاريخ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان الثلاثاء، أن أجواء الامتحانات سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشاكل حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبيل بدئها بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ووفقًا للبيان، فقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (7) حالات غش وإتاحة باستخدام أجهزة الهاتف المحمول وسماعات البلوتوث في مادة الفيزياء وعدد (5) حالات في مادة التاريخ، حيث تم إبلاغ الأعضاء القانونين باللجان المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وسوف يؤدي طلاب شعبة الرياضيات البالغ عددهم (4708) طلاب/ طالبات غدا الأربعاء الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل".

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