التموين: 869 محلًا تجارياً شاركوا في "الأوكازيون الصيفي" حتى الآن

كتبت- عايدة رضوان:

كشفت وزاره التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة 798 محلًا تجارياً من القطاع الخاص، و71 من قطاع الأعمال العام في فترة التصفية الصيفية "الأوكازيون" حتى الآن، بعد أن فتح باب التقديم للمشاكرة في الأوكازيون الصيفي، صباح اليوم الثلاثاء، والمقرر له أن يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتوقع التقرير، الذي رفعته الإداره المركزية للتجارة الداخلية، إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، زيادة أعداد المحال التجارية التي ستشارك في الأوكازيون إلى 2000 محل تجاري، الأمر الذي يتيح للأسرة المصرية فرصًا للحصول على مستلزمات المدارس وعيد الأضحى المبارك بتخفيضات تتراوح بين 20% إلى 50%، الأمر الذي يساهم في زيادة الحركة التجارية.

وتشترط وزارة التموين، على المحلات المشاركة الالتزام بضوابط الأوكازيون، والتي تتضمن إعلان السعر القديم والسعر الجديد بعد التخفيضات لكي يتخذ المستهلك قرار الشراء، وهو على بينةٍ بالإضافة إلى إعلان سياسة واضحة للرد والاستبدال والالتزام بالضوابط التجارية التي ينظمها القانون.

وأكدت وزارة التموين، في نص البيان الصادر، اليوم، تكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المحلات المشاركة في الأوكازيون، للتأكيد من تقديم تخفيضات حقيقية وعدم استغلال المستهلكين.