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"إير برلين" الألمانية للطيران تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

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مصراوي Masrawy

"إير برلين" الألمانية للطيران تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

02:25 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

"إير برلين" الألمانية للطيران تتقدم بطلب لإشهار إف

لندن/برلين - (د ب أ):

تقدمت شركة طيران اير برلين الألمانية اليوم الثلاثاء بطلب لإشهار إفلاسها.

وقالت الشركة في بيان إلزامي للبورصة إنه وفي ضوء إعلان شركة طيران الاتحاد الإماراتية التوقف عن تقديم دعم مالي للشركة "فإن استمرار وجود الشركة لن يكون مجديا".
وأعلنت الشركة أنها تقدمت بناء على ذلك بطلب لبدء إجراءات إشهار الإفلاس لدى المحكمة الابتدائية المعنية بحي برلين شارلوتنبورج في برلين.

وجرت العادة في مثل هذه الحالة أن يستمر فريق إدارة الشركة في إدارة أعمالها.
أضافت الشركة: "هناك مفاوضات مع شركة لوفتهانزا ومعنيين آخرين لبيع أجزاء من الشركة".

وأشارت اير برلين إلى أن الألمانية تدعمها بقرض طارئ مدعوم بضمان حكومي من أجل استمرار حركة التشغيل.
وتعاني اير برلين من عجز مالي منذ سنوات وبلغت خسارتها 780 مليون يورو عام 2016.

وتفاقم الوضع المالي للشركة أواخر مارس الماضي عندما بدأت الشركة برنامج الطيران الصيفي حيث عانت الشركة من الكثير من الإلغاءات والتأخير في مواعيد الرحلات.

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