عريقات: مستعدون لمواصلة العمل مع إدارة ترامب لتحقيق خيار الدولتين

رام الله 15 - (د ب أ):

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء استعداد الجانب الفلسطيني لمواصلة العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام على أساس خيار الدولتين.

وشدد عريقات، في بيان صحفي اليوم، على "وجوب قيام المجتمع الدولي بالحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، بما يشمل القدس الشرقية المحتلة".

وقال إنه خلافا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي فإن الجانب الفلسطيني يواصل العمل مع إدارة الرئيس ترامب، وذلك لتحقيق خيار الدولتين على حدود 1967.

ودعا عريقات الإدارة الأمريكية إلى أن تبادر على الفور للإعلان بأن هدف عملية السلام يتمثل بتحقيق هذا الخيار، إضافة إلى وجوب الزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية كافة.

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن "ما تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضه من خلال تكريس وتعميق الأمر الواقع الاحتلالي، يؤدي إلى تعميق وترسيخ (الابارتهايد) وهو ما لا يقبله المجتمع الدولي".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أوردت أن القيادة الفلسطينية تشعر باليأس من إمكانية تحقيق تقدم في عملية السلام في عهد ترامب على خلفية امتناع إدارته عن تأكيد الالتزام بحل الدولتين والضغط على إسرائيل.