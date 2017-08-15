أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عريقات: مستعدون لمواصلة العمل مع إدارة ترامب لتحقيق خيار الدولتين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عريقات: مستعدون لمواصلة العمل مع إدارة لتحقيق خيار الدولتين

02:18 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

عريقات: مستعدون لمواصلة العمل مع إدارة ترامب لتحقيق خيار الدولتين

عريقات

رام الله 15 - (د ب أ):

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء استعداد الجانب الفلسطيني لمواصلة العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام على أساس خيار الدولتين.

وشدد عريقات، في بيان صحفي اليوم، على "وجوب قيام المجتمع الدولي بالحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967، وإلزام الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، بما يشمل القدس الشرقية المحتلة".

وقال إنه خلافا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي فإن الجانب الفلسطيني يواصل العمل مع إدارة الرئيس ترامب، وذلك لتحقيق خيار الدولتين على حدود 1967.

ودعا عريقات الإدارة الأمريكية إلى أن تبادر على الفور للإعلان بأن هدف عملية السلام يتمثل بتحقيق هذا الخيار، إضافة إلى وجوب الزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية كافة.

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن "ما تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضه من خلال تكريس وتعميق الأمر الواقع الاحتلالي، يؤدي إلى تعميق وترسيخ (الابارتهايد) وهو ما لا يقبله المجتمع الدولي".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أوردت أن القيادة الفلسطينية تشعر باليأس من إمكانية تحقيق تقدم في عملية السلام في عهد ترامب على خلفية امتناع إدارته عن تأكيد الالتزام بحل الدولتين والضغط على إسرائيل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الدفاع الأمريكي: إذا هاجمت أراضينا "ستبدأ اللعبة"

    أخبار

  • ميركل تدين أعمال العنف المتطرف في فيرجينا وتصفها بـ"المقززة"

    أخبار

  • الصين نُعلّق استيراد الفحم والحديد وثمار البحر من كوريا الشمالية

    أخبار

  • الصين تحذر الولايات المتحدة: كلانا سيخسر في أي حرب تجارية

    أخبار

إعلان

c54025873b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة