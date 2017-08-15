رئيس أركان الجيش الإيراني يبدأ زيارة لتركيا تستمر 3 أيام
رئيس أركان الجيش الإيراني يبدأ زيارة لتركيا تستمر 3 أيام
02:15 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017
رئيس أركان الجيش الإيراني
اسطنبول - (د ب أ):
بدأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم الثلاثاء لقاءاته في العاصمة التركية أنقرة.
ومن المتوقع أن يجري خلال الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام، مباحثات بشأن الأزمة السورية واستفتاء أكراد العراق وأزمة دول الخليج.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن باقري استهل لقاءاته بلقاء نظيره التركي خلوصي آكار.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس الأركان إلى تركيا وأنه سيلتقي أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الزيارة.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا وإيران تدعمان الطرفين المتناحرين في الصراع السوري. ورغم ذلك فإنهما يشكلان مع روسيا الدول الثلاث الرئيسية التي تدير عملية الأستانة لخفض التوترات في سوريا.
كما يدعم الجانبان قطر بعد تزعم السعودية والإمارات للحصار المفروض على قطر.
ويوجد في كل من تركيا وإيران أقلية كردية، ولذا يراقب الجانبان عن كثب جهود إقليم كردستان العراقي لإجراء استفتاء على استقلاله الشهر القادم.
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