الداخلية: مقتل إرهابيين اثنين من خلية "عمرو سعد" بطريق الفرافرة- ديروط

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل اثنين من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بطريق الفرافرة بالوادي الجديد.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي استكمالا لتنفيذ خطة الوزارة في تتبع وملاحقة كوادر بؤرة القيادي الإرهابي /عمرو سعد عباس إبراهيم – المتورطة فى تنفيذ عدد من عمليات العنف، وما أكدته معلومات قطاع الأمن الوطنى من هروبهم بدروب الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الوجه القبلي وقيام ثلاثة منهم باستيقاف سيارتين بطريق الفرافرة / ديروط الصحراوي دائرة محافظة الوادي الجديد بتاريخ 13 الشهر الجاري والاستيلاء على إحداهما تحت تهديد السلاح، وما أسفرت عنه الجهود من تحديد محل اختفاء أحدهم (عضو البؤرة الإرهابي / عبد الله محمد سعد إسماعيل عبدالله) بنطاق محل الواقعة والذي لقي مصرعه خلال تبادل لإطلاق النيران ومحاولته استخدام حزام ناسف كان بحوزته انفجر فيه.

وأضافت وزارة الداخلية أنه وردت معلومات تفيد اختفاء العنصرين الآخرين من منفذي واقعة الاستيلاء على السيارة بذات المنطقة .. حيث تم استكمال عمليات التمشيط والعثور عليها بمنطقة الكيلو 150 بطريق الفرافرة/ديروط (على بعد 20 كم داخل العمق الصحراوي) ثم تحديد محل تواجدهما بإحدى المناطق الجبلية (تبعد 40 كم داخل النطاق الصحراوي) وحال مشاهدتهما القوات قاما بإطلاق النيران، فتعاملت معهما القوات، وأسفر ذلك عن مصرعهما وتناثر أشلاء جثة أحدهما لارتدائه حزاما ناسفا (يجرى حالياً العمل على تحديد هويتهما) وقد عثر معهما على بندقيتين آليتين وقنبلتين يدويتين، و 12 خرينة بندقية آلية، وكمية من الذخيرة، تم إخطار النيابة العامة وتولت التحقيق فى الواقعة.

وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد على الاستمرار في ملاحقة الفلول الإرهابية الهاربة بمختلف فصائلها للحفاظ على أمن الوطن، وتهيب بالمواطنين مؤازرة أجهزة الأمن في إجراءاتها في هذا الشأن.