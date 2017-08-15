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استقبال حافل للأهلي في الإسكندرية قبل نهائي الكأس

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استقبال حافل للأهلي في الإسكندرية قبل نهائي الكأس استقبال حافل للأهلي في الإسكندرية قبل نهائي الكأس

التحرير

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وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر إقامته بأحد الفنادق، بغرب الإسكندرية؛ استعدادًا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش،ببرج العرب، ضمن نهائي بطولة كأس .

ولقى لاعبو الفريق استقبالًا حافلًا، من جانب العاملين فى الفندق والمقيمين، حيث حرصوا على مصافحة أعضاء الجهاز الفني ونالوا تحية الحضور وحرصوا على تحفيز اللاعبين للعودة بالكأس بعد موسم طويل وشاق.

وجلس عدد من لاعبى الأهلي ببهو الفندق عقب تناول الإفطار والتقطوا الصور التذكارية مع المشجعين والعاملين، ونال كل من عماد متعب وحسام غالي، التشجيع الأكبر من بين الحضور.

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يأتى ذلك فيما حاول حسام البدري المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين للتحضير للمباراة وطالبهم بعدم التوتر والعمل على الاستعداد النفسى للمباراة وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية سياجاً أمنياً بمحيط مقر إقامة بعثة الفريق.

وقال مدير أمن الإسكندرية، إنه تم وضع خطة أمنية لتأمين المباراة، من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور و إدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي.

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التحرير

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