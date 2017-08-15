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"محلب" يتحدث عن "قصة نجاح" المنيا في استرداد أراضي الدولة

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مصراوي Masrawy

"محلب" يتحدث عن "قصة نجاح" المنيا في استرداد أراضي الدولة

02:25 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

محلب يتحدث عن قصة نجاح المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أشاد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بجهود ونتائج محافظة المنيا، ضمن أعمال لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، وقال إن المحافظة حققت نجاحًا ملحوظًا في نتائج اللجنة، واصفًا إياها بأنها "قصة نجاح"، فالمنيا تعد مثالية في هذا الصدد من خلال التواصل الدائم والنتائج المبهرة، والتي سيكون لها مردود كبير من خلال تخصيص 20% من قيمة المبالغ المخصصة لتقنين الأراضي لمشروعات التنمية بالمحافظة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة تنمية جنوب الوادي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء: "إننا متواجدون في المنيا بين أهالينا لنكون معهم، نستمع إليهم ونتحاور معهم، وهناك مفاهيم كثيرة يجب أن تتغير لبناء بلدنا، وخلق صورة جديدة لمصر، لتصبح دولة عظمى، وسيتحقق ذلك بجهد الجميع"

من جانبه، أشار عصام البديوي محافظ المنيا في كلمته إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة في حملة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتوجيهاته بتنفيذ الحملة المكبرة التي وجه بها السيد رئيس الجمهورية في 15/5/2017.

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