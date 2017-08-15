5.7 مليون جنيه للقضاء على مشاكل الصرف ببولاق الدكرور وشارع المشتل

كتبت- ندى الخولي:

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، تنفيذ مشروع لتحسين وإدخال خدمة الصرف الصحي بشارعي المشتل وترعة الزمر ببولاق الدكرور، بتكلفة تقدر بـ5,7 مليون جنيه من اعتمادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وقال الدالي، في نص البيان الصادر، الثلاثاء، إن المشروع من شأنه تحسين خدمة الصرف الصحي لأهالي منطقة بولاق الدكرور القديمة، ومدينة عامر، وشارع همفرس، وترعة زنين، ومساكن عزبة حرب الجديدة، والقضاء على الطفوحات بإنشاء خط جديد، وربط الشوارع الجانبية عليه.

ولفت الدالي، أن المحافظة استجابت لمطالب الأهالي بتحسين خدمة الصرف الصحي، وذلك عقب تلقي عددًا من الشكاوى لوجود طفوحات بالمنطقة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، للقضاء على مشاكل الطفوحات وعدم قدرة الشبكات الموجودة حالياً على استيعاب الكميات.

من جانبه، قال المهندس حنفي محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن مكونات المشروع تشمل تركيب خطوط انحدار ومطابق دائرية ومربعة، بالإضافة إلى توصيل الوصلات المنزلية لعمارات عزبة حرب الجديدة، وجاري حالياً عمل التشطيبات اللازمة لتشغيل الخط، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بشارع ترعة الزمر خلال 6 شهور.​