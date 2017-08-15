أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

5.7 مليون جنيه للقضاء على مشاكل الصرف ببولاق الدكرور وشارع المشتل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

5.7 مليون جنيه للقضاء على مشاكل الصرف ببولاق الدكرور وشارع المشتل

02:20 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

5.7 مليون جنيه للقضاء على مشاكل الصرف ببولاق الدكرور وشارع المشتل

اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

كتبت- ندى الخولي:

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، تنفيذ مشروع لتحسين وإدخال خدمة الصرف الصحي بشارعي المشتل وترعة الزمر ببولاق الدكرور، بتكلفة تقدر بـ5,7 مليون جنيه من اعتمادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وقال الدالي، في نص البيان الصادر، الثلاثاء، إن المشروع من شأنه تحسين خدمة الصرف الصحي لأهالي منطقة بولاق الدكرور القديمة، ومدينة عامر، وشارع همفرس، وترعة زنين، ومساكن عزبة حرب الجديدة، والقضاء على الطفوحات بإنشاء خط جديد، وربط الشوارع الجانبية عليه.

ولفت الدالي، أن المحافظة استجابت لمطالب الأهالي بتحسين خدمة الصرف الصحي، وذلك عقب تلقي عددًا من الشكاوى لوجود طفوحات بالمنطقة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، للقضاء على مشاكل الطفوحات وعدم قدرة الشبكات الموجودة حالياً على استيعاب الكميات.

من جانبه، قال المهندس حنفي محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن مكونات المشروع تشمل تركيب خطوط انحدار ومطابق دائرية ومربعة، بالإضافة إلى توصيل الوصلات المنزلية لعمارات عزبة حرب الجديدة، وجاري حالياً عمل التشطيبات اللازمة لتشغيل الخط، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بشارع ترعة الزمر خلال 6 شهور.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الجيزة: مسح شامل لـ6 مناطق عشوائية للبدء في تطويرها

    أخبار

  • محلب يتفقد مشروع "نفق النهضة".. بتكلفة 406 مليون جنيه

    أخبار

  • ​محافظ الجيزة: تكثيف الحملات على الأسواق وتجهيز الحدائق استعدادا لعيد

    أخبار

  • محافظ ومدير أمن الجيزة يهنئان "الخشت" بمنصب رئيس جامعة القاهرة

    أخبار

إعلان

4e0ce2c670.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟