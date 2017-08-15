أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

رفض الغناء بالمصرية وأخفى مرضه الخطير.. ما لا تعرفه عن ملحم بركات

Google+ Print
رفض الغناء بالمصرية وأخفى مرضه الخطير.. ما لا تعرفه عن ملحم بركات رفض الغناء بالمصرية وأخفى مرضه الخطير.. ما لا تعرفه عن ملحم بركات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رغم أنه تربى على صوت الموسيقار محمد عبد الوهاب، وشكلت وجدانه أغاني الإذاعة المصرية، إلا أنه وفور بلوغه النجومية أعلن الحرب على اللهجة المصرية، ورفض الغناء بها، ولم يكتفِ بذلك بل اتهم أبناء بلده لبنان من المطربين بالخيانة لأنهم فضلوا اللهجة المصرية على الغناء بلهجتهم المحلية.

2dd4d344044874360b5416953a82829c53633578


ملحم بركات، أو كما لقبته الصحافة بـ"أبو مجد"، يعد أحد أعمدة الأغنية اللبنانية، إذ أنه استطاع النهوض بها ودمجها بأغاني الطرب الأصيل، وهو من مواليد 15 أغسطس 1945، ببلدة كفر شيما بين الدروب الخضراء لجبل لبنان، وبين أحضان تلك الطبيعة، وجد نفسه محاطا باثنين من عمالقة الطرب اللبناني، أولهما الموسيقار فيلمون وهبي، وثانيهما الموسيقار حليم الرومي، والد الفنانة ماجدة الرومي. 

MELHEM-BARAKAT-012-e1443109164404

والده الذي كان يعمل نجارًا وينشد أغاني عبد الوهاب، كان أول من جذبه إلى الغناء، وكان الطفل الصغير ينتظر خروج أبيه ليلتقط العود ويدندن ذات الأغاني، حتى أطلق عليه رفاقه الصغار "مطرب الضيعة"، ويتجمعون حوله ليغنى أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب.

ملحم بركات7

شاهد أيضا

وأثناء تلقيه التعليم بالمدرسة ظهرت عليه معالم الموهبة، فوضع أول ألحانه ليكون نشيدا لمدرسته، وأقبل على شراء الجرائد ليلحن كلماتها، وحينما رغب في دراسة الموسيقى رفض والده وقال له: "كيف ستغنى وهناك عبد الوهاب؟!"، ومع ذلك ترك ملحم الدراسة والتحق بالمعهد الوطني للموسيقى دون علم والده.

تعلم العزف على آلة العود، والتحق بمسرح "الرحابنة وفيروز"، ورأوا فيه امتدادا لبطل مسرحياتهم الأول نصرى شمس الدين، لكن أستاذه  "فيلمون وهبى" نصحه بالابتعاد عن الرحابنة، خاصة وأن لن يسمحوا لهم بالتفوق على بطل مسرحياتهم، وبالفعل رفض "بركات" التعاقد معهم ليشق طريقه نحو عالم الغناء التلحين بمفرده.

مسيرة طويلة من الغناء والتلحين، اختتمها الفنان الراحل بتلحين أغنية "أنا اعتزلت الغرام" للمطربة ماجدة الرومي، لكن تلك المسيرة لم تلق الصدى في ، وظلت شهرته منحصرة بشكل كبير في لبنان، والسبب في ذلك هو رفضه الغناء باللهجة المصرية، حتى أنه هاجم المطرب وائل جسار قائلًا: "لم أحبه طيلة حياتى لأنه أكبر خائن للأغنية اللبنانية ومثله مثل راغب علامة ونانسى عجرم وإليسا"، وتابع: "الذي يغنون باللهجة المصرية أنا أعلنت الحرب عليهم، حتى عندما أرحل عن هذه الدنيا وخلال نقلى إلى القبر فسوف أرفع يدى وأشير إليهم بأصبعي!".

أخفى "بركات" حقيقة إصابته بمرض سرطان الظهر والرئتين، وكذب الخبر بقوله إنه مصاب بـ"الديسك" لكن سرعان ما تم اكتشاف الأمر بعد رحيله في 28 أكتوبر 2016، وأن هذا المرض ناتج عن التدخين بنسبة 90%، كما أنه عانى من ضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 29% فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري