رفض الغناء بالمصرية وأخفى مرضه الخطير.. ما لا تعرفه عن ملحم بركات

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رغم أنه تربى على صوت الموسيقار محمد عبد الوهاب، وشكلت وجدانه أغاني الإذاعة المصرية، إلا أنه وفور بلوغه النجومية أعلن الحرب على اللهجة المصرية، ورفض الغناء بها، ولم يكتفِ بذلك بل اتهم أبناء بلده لبنان من المطربين بالخيانة لأنهم فضلوا اللهجة المصرية على الغناء بلهجتهم المحلية.



ملحم بركات، أو كما لقبته الصحافة بـ"أبو مجد"، يعد أحد أعمدة الأغنية اللبنانية، إذ أنه استطاع النهوض بها ودمجها بأغاني الطرب الأصيل، وهو من مواليد 15 أغسطس 1945، ببلدة كفر شيما بين الدروب الخضراء لجبل لبنان، وبين أحضان تلك الطبيعة، وجد نفسه محاطا باثنين من عمالقة الطرب اللبناني، أولهما الموسيقار فيلمون وهبي، وثانيهما الموسيقار حليم الرومي، والد الفنانة ماجدة الرومي.

والده الذي كان يعمل نجارًا وينشد أغاني عبد الوهاب، كان أول من جذبه إلى الغناء، وكان الطفل الصغير ينتظر خروج أبيه ليلتقط العود ويدندن ذات الأغاني، حتى أطلق عليه رفاقه الصغار "مطرب الضيعة"، ويتجمعون حوله ليغنى أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب.

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وأثناء تلقيه التعليم بالمدرسة ظهرت عليه معالم الموهبة، فوضع أول ألحانه ليكون نشيدا لمدرسته، وأقبل على شراء الجرائد ليلحن كلماتها، وحينما رغب في دراسة الموسيقى رفض والده وقال له: "كيف ستغنى وهناك عبد الوهاب؟!"، ومع ذلك ترك ملحم الدراسة والتحق بالمعهد الوطني للموسيقى دون علم والده.

تعلم العزف على آلة العود، والتحق بمسرح "الرحابنة وفيروز"، ورأوا فيه امتدادا لبطل مسرحياتهم الأول نصرى شمس الدين، لكن أستاذه "فيلمون وهبى" نصحه بالابتعاد عن الرحابنة، خاصة وأن لن يسمحوا لهم بالتفوق على بطل مسرحياتهم، وبالفعل رفض "بركات" التعاقد معهم ليشق طريقه نحو عالم الغناء التلحين بمفرده.

مسيرة طويلة من الغناء والتلحين، اختتمها الفنان الراحل بتلحين أغنية "أنا اعتزلت الغرام" للمطربة ماجدة الرومي، لكن تلك المسيرة لم تلق الصدى في مصر، وظلت شهرته منحصرة بشكل كبير في لبنان، والسبب في ذلك هو رفضه الغناء باللهجة المصرية، حتى أنه هاجم المطرب وائل جسار قائلًا: "لم أحبه طيلة حياتى لأنه أكبر خائن للأغنية اللبنانية ومثله مثل راغب علامة ونانسى عجرم وإليسا"، وتابع: "الذي يغنون باللهجة المصرية أنا أعلنت الحرب عليهم، حتى عندما أرحل عن هذه الدنيا وخلال نقلى إلى القبر فسوف أرفع يدى وأشير إليهم بأصبعي!".

أخفى "بركات" حقيقة إصابته بمرض سرطان الظهر والرئتين، وكذب الخبر بقوله إنه مصاب بـ"الديسك" لكن سرعان ما تم اكتشاف الأمر بعد رحيله في 28 أكتوبر 2016، وأن هذا المرض ناتج عن التدخين بنسبة 90%، كما أنه عانى من ضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 29% فقط.