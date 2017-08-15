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«المحافظين» يعد كوادر شبابية من خلال برنامج «العملية الإدارية»

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«المحافظين» يعد كوادر شبابية من خلال برنامج «العملية الإدارية» «المحافظين» يعد كوادر شبابية من خلال برنامج «العملية الإدارية»

التحرير

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نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب المحافظين، أمس، ندوة بعنوان «العملية الإدارية»، بالمقر الرئيسي بوسط القاهرة، وذكر بيان عن اللجنة، التي يرأسها أحمد الزعفراني، اليوم، الثلاثاء، أنها رقم 4 ضمن سلسلة برامج تدريبية يقدمها الحزب تحت إشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الخبير في التربية الإدارية.

وقال عبد الرحمن، إن الحزب بصدد إعداد كوادر شبابية لتأهيلهم كمدربين جدد قادرين على إدارة مختلف النقاشات الجماعية واستخدام الأسئلة والإجابات النموذجية، إضافة إلى تحفيز المتدربين ضمن إعداد مدرب فعال قادر على تدريس آداب المرح داخل القاعة وفن استخدام الأسئلة والإجابة عنها.

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وأوضح أن المتدرب يتعلم سلوكيات السيطرة على الوقت داخل القاعة إلى جانب أخلاقيات مهنة التدريب، موضحا أن الحزب بصدد تقديم برامج تدريبية مكثفة للشباب في «التربية الإدراية» لإعداد كوادر شبابية قادرة على اكتساب الخبرات، وتأكيدا لاستمرارية سياسة الإصلاح السياسي والثقافي في مختلف الجوانب التي ينتهجها الحزب.

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التحرير

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