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رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يغادر القاهرة

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مصراوي Masrawy

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يغادر القاهرة

02:09 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يغادر القاهرة

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، عائدًا إلى بلاده عقب لقاءه عددًا من المسئولين، بحث خلال اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية.

والتقى رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة خلال زيارته للقاهرة الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبحث الطرفان آخر التطورات للأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء المساعي المشتركة لكلا البلدين لتعزيز مجالات التعاون المشترك ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وعقد الجانبان لقاءًا تضمن مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء العلاقات العسكرية المتميزة التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، وسبل دعم وتعزيز اَفاق التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية بجهود وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف، ودورها الداعم للأمن والاستقرار بالمنطقة.

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مصراوي Masrawy

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