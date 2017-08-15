بوروسيا دورتموند يضع شرطًا وحيدًا لرحيل «ديمبلي» إلى برشلونة

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ذكرت تقارير صحفية إٍسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وضع شرطًا من أجل السماح للاعبه عثمان ديمبلي، بالرحيل إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتقدم البلوجرانا بعرض قيمته 100 مليون يورو مؤخرًا، وتم رفضه من بوروسيا دورتموند، الذي طالب بالحصول على 150 مليون يورو.

وتراجع دورتموند، ووافق على عرض برشلونة، ولكن الاختلاف حاليًا بين الإدارتين على قيمة المتغيرات في العقد المتعلقة بنسبة المشاركة والأهداف، حيث يريد الفريق الألماني تحديدها بـ 30 مليون يورو.

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ولن توافق إدارة دورتموند على إتمام الصفقة، إلا في حالة اعتذار عثمان ديمبلي بعد غيابه عن تدريبات الفريق، خلال الفترة الماضية، وفقًا لصحيفة «سبورت».

وأبدى ديمبلي، اعتراضه عن قرار دورتموند برفض عرض برشلونة، بالتغيب عن مران الفريق الخميس الماضي، ليتم إيقافه حتى إشعار آخر.

وأكدت الصحيفة، أن ديمبلي يريد اللعب لبرشلونة، وينتظر حاليًا توصل دورتموند والفريق الكتالوني، لاتفاق نهائي حول رحيله.