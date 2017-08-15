أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بوروسيا دورتموند يضع شرطًا وحيدًا لرحيل «ديمبلي» إلى برشلونة

Google+ Print
بوروسيا دورتموند يضع شرطًا وحيدًا لرحيل «ديمبلي» إلى برشلونة بوروسيا دورتموند يضع شرطًا وحيدًا لرحيل «ديمبلي» إلى برشلونة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت تقارير صحفية إٍسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وضع شرطًا من أجل السماح للاعبه عثمان ديمبلي، بالرحيل إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتقدم البلوجرانا بعرض قيمته 100 مليون يورو مؤخرًا، وتم رفضه من بوروسيا دورتموند، الذي طالب بالحصول على 150 مليون يورو.

وتراجع دورتموند، ووافق على عرض برشلونة، ولكن الاختلاف حاليًا بين الإدارتين على قيمة المتغيرات في العقد المتعلقة بنسبة المشاركة والأهداف، حيث يريد الفريق الألماني تحديدها بـ 30 مليون يورو.

شاهد أيضا

ولن توافق إدارة دورتموند على إتمام الصفقة، إلا في حالة اعتذار عثمان ديمبلي بعد غيابه عن تدريبات الفريق، خلال الفترة الماضية، وفقًا لصحيفة «سبورت».

وأبدى ديمبلي، اعتراضه عن قرار دورتموند برفض عرض برشلونة، بالتغيب عن مران الفريق الخميس الماضي، ليتم إيقافه حتى إشعار آخر.

وأكدت الصحيفة، أن ديمبلي يريد اللعب لبرشلونة، وينتظر حاليًا توصل دورتموند والفريق الكتالوني، لاتفاق نهائي حول رحيله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)