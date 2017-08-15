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مهاجم آرسنال يرغب في التخلص من جحيم فينجر

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مهاجم آرسنال يرغب في التخلص من جحيم فينجر مهاجم آرسنال يرغب في التخلص من جحيم فينجر

التحرير

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أكد رودريجو فيرنانديز، وكيل أعمال الإسباني لوكاس بيريز، مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، على رغبة موكله الكبيرة في الرحيل عن المدفعجية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال فيرنانديز في حديثه مع «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الثلاثاء: «أعتقد أن مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني المعروض من قبل ديبورتيفو لاكورونيا على آرسنال هو مناسب، ديبورتيفو تسلم مبلغ 12 مليون عندما باعه في الصيف الماضي».

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وأضاف وكيل أعمال لوكاس بيريز: «أنهم يقومون بكل شيء لجعل الانتقال ممكنًا، لوكاس يريد اللعب لكنه يمتلك عقدًا مع آرسنال، أنا آمل أن يتم الاتفاق قريبًا، لوكاس يرغب في اللعب في إسبانيا».

يذكر أن بيريز صاحب الـ28 عامًا، كان قد انتقل إلى الفريق اللندني في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه لم يشارك كثيرًا مع المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

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