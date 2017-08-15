«نقل النواب»: تنبأنا بحادث قطاري الإسكندرية قبل وقوعه (فيديو)

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قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تنبأت بحادث تصادم قطاري الإسكندرية وغيره قبل وقوعهم.

أرجع طعيمة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra"، هذه التوقعات نظرًا لتهالك هيئة السكة الحديد، واصفًا حادث الإسكندرية بـ"الساذج"، مضيفا: "القطار توقف نصف ساعة، ولو لم يتم إخطار هيئة السكك الحديدية مصيبة، ولو تم إخطارها يبقى مصيبتين".

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وتابع: "كان من السهل جدا منع حادث قطاري الاسكندرية، لأنه خطأ بشري يمكن علاجه"، موضحا أن السكة الحديد تعتمد في المقام الأول على العنصر البشري، ولابد من العمل على تطويره، وأن تكون القيادة دؤوبة في عقد اجتماعات مستمرة مع كل الفئات.