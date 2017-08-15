محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بحظر الذبح في الشوارع وخارج المجازر

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وتوقيع غرامة مالية فورية على المخالفين، وغلق محلات الجزارة المخالفة لذلك، وذلك قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

ونص القرار علي حظر محلات الجزارة، الذبح خارج المجازر الحكومية، ويتم تحصيل غرامة فورية قدرها ٢٠٠٠ جنيه، وغلق المحل لمدة شهر على من يخالف القرار عن طريق لجنة من الطب البيطري والحي التابع له المحل.

وحدد القرار الصادر من المحافظ إجراء معاينة مشتركة من الطب البيطري والحي المختص لفتح المحل مرة أخرى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم غلق المحل لمدة ٦ أشهر.

ووفقًا للقرار يُمنع المواطنين من الذبح في الشوارع وخارج المجازر المعتمدة وفي حالة المخالفة يتم توقيع غرامة مالية تصل إلى ١٠٠٠ جنيه، فضلاً عن عدم إعطاء الحى لتصاريح بإقامة الشوادر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطب البيطري تفيد استيفاء الشروط الصحية والبيئية.