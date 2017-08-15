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نقل سكان منطقتين عشوائيتين إلى مساكن بديلة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

نقل سكان منطقتين عشوائيتين إلى مساكن بديلة بالبحيرة

01:44 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

نقل سكان منطقتين عشوائيتين إلى مساكن بديلة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للمناطق العشوائية في إطار زيارته لتفقد منطقتي القلعة بدمنهور، وبحيرة الصرف بوادي النطرون.

وشهدت الزيارة بحث الموقف التنفيذي للمناطق العشوائية بالمحافظة، في مناطق الكسارة برشيد، والسناهرة بكفر الدوار، وأبو بطيحة بحوش عيسى وكوم الباط بأبو المطامير.

وتفقد نائب وزير الإسكان الوحدات السكنية العشوائية بمنطقة القلعة بدمنهور والتي تضم 20 وحدة، كما تفقد قطعة الأرض أملاك الدولة بجوار الموقف الجديد بدمنهور، المقرر إنشاء عمارات سكنية بها لنقل سكان تلك المنطقة إليها، ومن المقرر توفير مساكن بديلة بالإيجار المؤقت ضمن الخطة العاجلة لتوفير سكن آمن لهؤلاء المواطنين.

ثم توجه نائب وزير الإسكان ومسؤولي التخطيط والمناطق العشوائية إلى مركز وادى النطرون للوقوف على وضع المنطقة العشوائية بجوار بحيرة الصرف الصحي، للوقوف على الوضع القائم لـ 53 أسرة من المقرر نقلهم إلى مساكن بديلة بمشروع الإسكان أو بناء عمارات سكنية لهم على أرض املاك دولة بوادى النطرون.

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