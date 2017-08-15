«آخر كلام».. الجبلاية تسمح للأندية بقيد 3 أجانب فقط

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أعلن اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اليوم الثلاثاء، عن أن عملية قيد اللاعبين للموسم الجديد على مستوى أندية القسم الأول تسير بانتظام ووفق شروط وتعليمات القيد التي تم إرسالها من قبل إلى الأندية.

وأضاف اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا صحة لإحداث أي تغيير على تلك الشروط والتعليمات، خاصة فيما يتعلق بعدد لاعبي كل قائمة، أو عدد اللاعبين الأجانب في كل منها والمقدر بـ3 لاعبين أجانب فقط.

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يذكر أن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كشف أمس الإثنين، بأن الأندية تستطيع قيد 3 أجانب في قائمة الفريق بجانب لاعب أجنبي آخر تحت السن.