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رسميًا.. انضمام خماسي المصري والأهلي لمنتخب المحليين

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رسميًا.. انضمام خماسي المصري والأهلي لمنتخب المحليين رسميًا.. انضمام خماسي المصري والأهلي لمنتخب المحليين

التحرير

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حصل الجهاز الفني لمنتخب المحليين، بقيادة حمادة صدقي، على جوازات السفر الخاصة بـ5 لاعبين 4 من المصري وواحد من الأهلي، لإلحاقهم بفريق الفراعنة في مواجهة المغرب، بإياب تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتسلم الجهاز الفني جوازات سفر كلًا: أحمد جمعة، فريد شوقي، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، بالإضافة إلى عمرو بركات لاعب الأهلي، بعد موافقة الجهازين الفنيين على انضمام اللاعبين لصفوف الفراعنة.

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كان منتخب تعادل مع المغرب (1/1) في لقاء الذهاب على استاد الإسكندرية.

وينضم اللاعبون الخمسة إلى صفوف بعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية.

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التحرير

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