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رئيس الأركان الأردني يغادر القاهرة بعد لقاء الفريق صدقي صبحي

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رئيس الأركان الأردني يغادر القاهرة بعد لقاء الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان الأردني يغادر القاهرة بعد لقاء الفريق صدقي صبحي

التحرير

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غادر الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي عائدا إلى بلاده، عقب لقائه عدد من المسؤولين بالقاهرة، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية.

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كان فريحات التقى، خلال زيارته للقاهرة، الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبحثا آخر تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء المساعي المشتركة للبلدين لتعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
 

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