حصلت على أموال عامة بـ"الغش".. إحالة موظفة بمرور الإسكندرية للنيابة

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحالة موظفة، محالة للمعاش منذ عام 2014، إلى النيابة العامة، وذلك لحصولها على أموال عامة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون عن طريق الغش والتحايل.

وأوضح المحافظ أن الموظفة "ج.ج.م.ع"، كانت ملحقة للعمل بإدارة المرور من مديرية الإسكان، وتقدمت بطلب بعد إحالتها للمعاش في 2014، لصرف المقابل المادي لرصيد إجازاتها البالغ ٣٢٤ يومًا بالغش والتحايل.

وأشار "سلطان"، إلى أنه تبين أن الموظفة المذكورة سبق لها صرف كامل المقابل النقدي لرصيد إجازاتها طول مدة خدمتها بالعمل وعددها ٧٤٨ يومًا والمستحق عنها مبلغ ٢٣ ألفًا و٦٤٣ جنيهًا.

وأكد المحافظ، أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال، مشددًا على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام للمحكمة التأديبية والنيابة العامة.