وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركتي «خالدة» و«قارون»

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما حققته مصر من طفرة فى جذب الاستثمارات البترولية وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف كان وراءه عدة عوامل مؤثرة يأتى على رأسها الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر والدعم المتواصل من الدولة لقطاع البترول الذى يزخر بكفاءات متميزة واحتمالات بترولية وغازية متنوعة.

وأضاف أن مشروعات شركة أباتشى الأمريكية في مصر، تعد نموذجاً يحتذى به للاستثمارات الأجنبية الجادة، التي حققت نتائج إيجابية على صعيد زيادة الإنتاج، وتطوير صناعة البترول، خاصة أنها تعدّ من خلال شركتيها خالدة وقارون لاعباً رئيسياً في إنتاج الزيت الخام في مصر وحققت الكثير من النجاحات المشتركة مع قطاع البترول في منطقة الصحراء الغربية.

جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة لشركتى قارون وخالدة للبترول، لاعتماد نتائج أعمالهما للعام المالى 2016/2017 بحضور وكيلى أول الوزارة ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس القابضة للغازات الطبيعية ودافيد تشاى المدير العام لشركة أباتشى الأمريكية.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ برنامج وزارة البترول فى الإسراع بتنمية حقول البترول والغاز المكتشفة، ووضعها على خريطة الإنتاج مع الاهتمام بزيادة ورفع كفاءة برامج السلامة والصحة المهنية، واتباع التعليمات والاشتراطات الخاصة بها فى كافة المواقع الإنتاجية.

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من جانبه أوضح المهندس خالد موافي رئيس شركة خالدة للبترول ما تحقق من نتائج أعمال تمثلت فى استثمار حوالى 502 مليون دولار وتحقيق الخطة الإنتاجية الكلية بنسبة 105% بإنتاج 107 ملايين برميل مكافئ، وأنه تم إضافة حوالى 56 مليون برميل مكافئ للاحتياطي (34 مليون برميل من الزيت الخام و6 ملايين برميل من المتكثفات و83 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى)، كما أشار إلى تنفيذ خطة ترشيد وتخفيض تكاليف التشغيل ومساهمتها القوية فى تخفيض التكلفة الكلية للإنتاج.

وأضاف أن الشركة قامت بحفر 56 بئراً منها 13 بئراً استكشافية حققت 7 آبار منها شواهد بترولية بنسبة نجاح 54% .

كما عرض الدكتور محسن النوبى رئيس شركة قارون للبترول نتائج أعمالها، حيث بلغ إجمالى الإنفاق بلغ 137 مليون دولار، فيما تمكنت الشركة من توفير 17 مليون دولار من خطة الإنفاق في جميع عمليات الشركة، وأنه تم حفر 14 بئراً جديدة، وأن الشركة تمكنت هذا العام من إضافة حوالى 1900 برميل يومياً نتيجة حفر الآبار التنموية الجديدة مما أدى إلى زيادة الإنتاج اليومى ليصل إلى حوالى 35.5 ألف برميل يومياً، وبلغ إجمالي الإنتاج السنوي 13 مليون برميل مكافئ ، كما تمت إضافة 7.6 مليون برميل من الزيت الخام للاحتياطى.