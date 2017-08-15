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الدولار ينخفض بالبنك المركزي.. و«أبو ظبي» يسجل أعلى سعر

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الدولار ينخفض بالبنك المركزي.. و«أبو ظبي» يسجل أعلى سعر الدولار ينخفض بالبنك المركزي.. و«أبو ظبي» يسجل أعلى سعر

التحرير

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شهدت الدولار بالبنك المركزي انخفاضًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث سجل 17.81 للبيع 17.71 للشراء بانخفاض قرشين عن تعاملات الأمس.

وسجل الدولار أعلى سعر بمصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلاً 17.85 للبيع، و17.75 للشراء، بينما سجل أقل سعر بالمصرف المتحد وبنك القاهرة والبنك العربي بـ17.80 للبيع و17.70 للشراء، وسجل الدولار ببنك البركة، والإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان 17.82 للبيع، و17.72 للشراء، بينما سجل الدولار ببنك عودة وبنك قناة السويس، ومصر إيران للتنمية 17.84 جنيه للبيع، و17.74 جنيه للشراء، أسعار العملات الأجنبية اليوم

وانخفضت أيضًا أسعار صرف باقي العملات الأجنبية اليوم بشكل ملحوظ، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 21.01 جنيه للبيع، ونحو 20.89 جنيه للشراء.

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بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 22.98 جنيه للبيع، ونحو 23.11 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل نحو 18.28 جنيه للبيع، ونحو 18.35 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.68 جنيه للبيع، ونحو 2.66 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.25 جنيه للبيع، ونحو 16.15 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية اليوم

كما شهدت أسعار العملات العربية اليوم استقرارًا نسبيًا فى الأسعار وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.75 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 59.08 للبيع، و58.68 جنيه للشراء.

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التحرير

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