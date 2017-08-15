محيي الدين: الحكومة ألغت الدعم ولم تقدم للمواطنين ما يحفظ أرواحهم (حوار)

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أمين سر «حقوق الإنسان»: إقالة الوزير لن تحل أزمة السكة الحديد.. ولا بد من خطة واضحة للتطوير

المختفون قسريا انضموا إلى صفوف داعش في ليبيا وسوريا

أكشاك الفتوى ظاهرة «غير صحية» ومجرد تدخل شكلي للإصلاح

قال النائب المستقل محمود محيي الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان السابق إن السجون المصرية لا تضم أي متهمين إلا في إطار القانون، مؤكدا في حوار لـ«التحرير» عدم وجود «ما يسمى بالمختفين قسريا»، مشيرا إلى أن «هؤلاء تركوا البلاد وسافروا إلى ليبيا وسوريا للانضمام إلى صفوف داعش»، لافتا إلى أن إقالة الوزير في حادث قطار الإسكندرية ليست حلا، رافضا الحلول التي تعد رد فعل سريعا لامتصاص غضب المواطنين عقب الحوادث، مطالبا بوجود خطة واضحة لتطوير السكة الحديد، وإلى نص الحوار..

- بصفتك أحد المهتمين بمجال حقوق الإنسان.. كيف ترى اتهامات عدد من المنظمات الحقوقية للداخلية بإخفاء بعض النشطاء والمعارضين قسريا؟

عقب ثورة يناير 2011 وما نجم عنها من ضعف الحالة الأمنية وضعف عملية تسجيل البيانات إلى جانب وجود نشاط زائد لتيارات الإسلام السياسي تعدى حدود الدولة إلى المشاركة في أحزاب الدول المجاورة خاصة في الساحة الليبية والسورية، وما ظهر من قوى الإسلام السياسي والتطرف لبعض الشباب المنتسبين إليها بالخروج للقتال في ساحات سوريا والعراق وليبيا واليمن، لم يعد هناك تسجيل للكثيرين منهم خاصة أن هناك العديد من الدول الإقليمية التي تورطت في نقل هؤلاء الشباب عبر أراضيها من خلال وسائلها، للقتال في هذه الساحات، وفي بعض الأحيان أيضًا أسرهم لا تعلم عنهم شيئًا فأصبح الملجأ الوحيد لهذه الأسر أن تخبر الجهات الأمنية باختفائهم قسريا، لكن الأيام أظهرت تباعًا أنهم يقتلون في هذه الساحات ويأتون خفية إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.

- كيف تعاملت لجنة حقوق الإنسان مع هذه البلاغات؟

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تابعت العديد من هذه الحالات، ووجدنا أنها إما مقتولة في العراق أو متهمة في قضايا إرهاب معلنة أمام المحاكم في خلايا تكفيرية وإرهابية، فضلا عن مراجعة البرلمان كل الأسماء التي ترد إلينا، مع وزارة الداخلية، ولدينا ردود واضحة بخلو السجون من أي متهمين خارج إطار القانون، وأصبح هذا الملف يستخدم سياسيا بين الحين والآخر للضغط على النظام السياسي دون وجه حق.

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- في رأيك هل إقالة وزير النقل كافية في حادثة تصادم قطاري الإسكندرية؟

إقالة المسئول أو الوزير لا تحل الأزمة، والتعامل مع الأزمة من منطلق ردود الأفعال المتسرعة هو قمة الفشل، والتعامل مع المشكلة من منطلق اتخاذ قرارات إقالة المسئول التنفيذي أو الوزير هو قمة الفشل، ولكن في الدول الديمقراطية والدول التي تحترم شعبها لا بد أن تكون هناك خطة واضحة لتنمية هذا المرفق الحيوي والأساسي الذي يعتمد عليه الشعب المصري وليس له بديل واضح حتى الآن.

- هل ترى أن هناك خطة واضحة لتطوير السكة الحديد؟

السكة الحديد تربط كل المحافظات ببعضها، وتسهل على المواطنين التحرك، سواء لممارسة الأعمال الروتينية أو الوظائف أو التجارة وأيضًا تحدث حالة من الترابط بين طبقات المجتمع، من أسوان حتى الإسكندرية ومن السلوم حتى بورسعيد، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مشروع وطني حقيقي التزمت به أي من الحكومات الحالية أو السابقة تجاه هذا المرفق الحيوي المهم، واعتادت الحكومات اتخاذ قرارات كنوع من رد الفعل لامتصاص غضب الشارع.

- هل وضعت الحكومة الحالية في برنامجها تطوير السكة الحديد؟

بالعكس، العجيب أن الحكومة الحالية تحدثت في برنامجها عام 2014، عن أنها قدمت التزامات إلى البنك الدولي لتحرير الدعم على مدار الخطة الخمسية، ولم تقدم أي التزام يعلي من قيمة المواطنين وحركتهم على الطرق بالحفاظ على أرواحهم، وحتى الآن نجد أن معدلات الحوادث على الطرق وفي القطارات بمصر هي أعلى نسب حوادث على مستوى العالم.

- كيف ترى موجة الانتقادات التي توجهت لأكشاك الفتوى؟

ظاهرة أكشاك الفتوى غير صحية، لأنها مثلت تدخلا شكليا لإصلاح فكر ومفهوم الثقافة الدينية، وأتصور أن مجال الفتوى والدين لا يجب أن يخرج من بيوت الله إلى الشارع، وإذا خرج يجب أن يكون موجودًا داخل المدارس والمعاهد والجامعات، كأحد روافد الثقافة المعتمدة التي لا تخضع لرؤية الأشخاص على وجه العموم، لكنها يجب أن تكون إصدارات مكتوبة ومسموعة ومقروءة معتمدة من المؤسسات الدينية وليست متروكة للشارع.