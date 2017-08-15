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سحر نصر: 2.6 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي

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سحر نصر: 2.6 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي سحر نصر: 2.6 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي

التحرير

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء 15 اغسطس 2017م، مع فيليب بنت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألن بيلوه نائب رئيس البنك، خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية "لندن".

وناقشت الوزيرة مع نائبي رئيس البنك، محفظة التعاون الجارية مع البنك وكذلك المشروعات المستقبلية، حيث تبلغ محفظة التعاون الإجمالية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 2.6 مليار يورو، تتمثل في ضخ استثمارات فى مشروعات مختلفة من بنية أساسية، ومجالى الطاقة والنقل، ودعم للقطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وبحث الاجتماع، امكانية تمويل البنك لمشروع مصرف كتشنر بكفر الشيخ من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف، حيث أكدت الوزيرة، أن ستتحرك سريعا للحصول على تمويل لحل مشكلة مصرف كوتشنر، في أسرع وقت.

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وتطرق الاجتماع إلى ترتيبات إنشاء مجلس استشاري "مجلس الاستثمار الأجنبي في " ليكون منصة للحوار ما بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية للقضاء على أي خلافات وعقبال تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير فرص العمل، وذلك بالتعاون مع البنك لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشاري.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على استضافة المنتدى الاستثماري المزمع عقده مع البنك في نوفمبر 2017 والذي سيعقد فرصة لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية على المستثمرين ويعد لقاء لعدد من الشركات العالمية المستثمرة والتي تنوي الاستثمار في مصر.

ودعت الوزيرة، البنك ورئيسه للمشاركة في "منتدى إفريقيا 2017" والمزمع عقده في شرم الشيخ في ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي يدعو لزيادة الاستثمارات في القارة الإفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية في إفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.

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التحرير

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