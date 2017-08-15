«القاهرة»: اخلاء 200 منزل بمثلث ماسبيرو حتى الآن

التحرير

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تواصل محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان نقل المواطنين من منطقة مثلث ماسبيرو إلى الأسمرات، كما تواصل أيضا تسليم شيكات التعويضات وإخلاء الغرف ثم تفريغها من الخشب استعدادا لهدمها عقب الانتهاء تماما من عملية نقل السكان.

محمد جمال رئيس اللجنة المسئولة عن نقل السكان وتسليمهم التعويضات قال لـ"التحرير" إن عملية النقل إلى الأسمرات مستمرة، حيث وصل عدد الأسر التى انتقلت بالفعل إلى الأسمرات 162 أسرة وبلغ عدد الأسر الذين تسلموا الشيكات فعليا 23 أسرة، ويتم نقل ما يقرب من 15 أسرة إلى الأسمرات اليوم، ليصبح العدد حوالي 200 أسرة حتى الآن.

ومن جانبه قال مصباح حسن أحد سكان ماسبيرو إن المحافظة تواصل نقل السكان إلى الأسمرات لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من سكان مثلث ماسبيرو اتجهوا إلى تغيير رغباتهم من الحصول على تعويضات إلى الحصول على وحدة سكنية بحي الأسمرات، موضحا أن الغرف التي تم نقل السكان منها بدأت المحافظة في تفريغها من الأخشاب استعدادا للهدم بمجرد نقل جميع السكان، واضاف أن عدد سكان المثلث 4531 أسرة منهم 3200 أسرة طالبوا بالتعويض المادي وباقي الأسر اتجهت إلى اختيار الوحدات السكنية بالأسمرات وعدد قليل اختار بديل العودة مرة أخرى إلى المثلث بعد التطوير مقابل دفع أقساط شهرية.

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جدير بالذكر أن محافظة القاهرة قامت بالتعاون مع وزارة الإسكان بحصر عدد سكان مثلث ماسبيرو وتسليمهم استمارات رغبات تتضمن 3 رغبات، أولاها الحصول على وحدة بديلة بحي الأسمرات، والثانية الحصول على تعويض مادي يبلغ 100 ألف جنيه، أما البديل الثالث فهو الحصول على وحدة سكنية بمنطقة ماسبيرو عقب الانتهاء من عملية التطوير في مقابل دفع أقساط شهرية، وهو البديل الذي رفضه كثيرون منهم بسبب ارتفاع الأقساط بما لا يتناسب مع محدودي الدخل.