الأسرع في 2017.. تعرف على مواصفات وسعر «بوجاتي تشيرون»

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قد لا تهتم بالانتشار أو المبيعات السوقية، لكن تظل شركة "بوجاتي" إحدى أهم الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات رغبةً في إنتاج كل ما هو قوي وسريع في هذا العالم الواسع، فهي ترغب دومًا أن تستمد شهرتها من السرعة والقوة، هما سمتان يجب توافرهما في إصدارات الشركة المختلفة.

واستمرارًا لنجاح سيارت "بوجاتي" الشهيرة "تشيرون" في 2016، استطاعت الشركة الإيطالية التربع على عرش أسرع السيارات في العالم للعام الجاري أيضًا، مسافة بعيدة عن أقرب منافسيها من الإصدارات الأخرى، وجاءت إمكانات السيارة في عام 2017 كما يلي..

المحرك

بوجاتي تعتمد في سيارتها "تشيرون" على محرك ضخم بقدرات قياسية، قد تتناسب مع قاطرة صغيرة أو جرار ضخم، فهو بسعة 8.0 CC، l، ومزود بشاحن إضافي تربو مكون من 16 سلندر على شكل"W16"، ويعطي قوة 1500 حصان.

المحرك بصورة عامة قادر على تشغيل مكينات ضخمة، وهو الأمر الذي يجعله مولد لكم كبير من الطاقة الحرارية، وهو الأمر الذي عالجته الشركة الإيطالية بتزويد السيارة بـ10 وحدات تبريد إضافية لأجزاء المحرك.

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السرعة

هي السيارة الأسرع على الإطلاق في تاريخ العالم، وعدلت الشركة من مواصفاتها في هذا الصدد، بتحقيق معدل تسارع يصل بها من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 2.5 ثانية فقط، بعد أن كانت 2.7 ثانية خلال العام الماضي.

السعر

تعرض السيارة في الأسواق العالمية، بسعر يبدأ من 3 ملايين دولار، وهو السعر الموضوع لأقل إصدارات "تشيرون" من حيث الإمكانات بشكل عام، وهو الأمر الذي قد يجعل أعلى الإصدارات يعرض بسعر يصل إلى 4 ملايين دولار.