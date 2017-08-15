بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق
بالفيديو - "تريتون".. جهاز يجعلك تتنفس تحت الماء دون أن تغرق
01:17 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017
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كتب - هشام عواض:
يحلم البعض بالغوص تحت الماء واستكشاف البحار، وتمثل أنبوبة الأكسجين معاناة للغواصين في بداية القيام بهذه التجربة وتقيد الحركة، إلا أن هذا أصبح من الماضي بعدما تم ابتكار جهاز أصغر حجمًا وأخف وزنًا بكثير سيمكنك من خلاله التنفس تحت الماء بشكل بسيط.، وبدا الأمر وكأن الأغنية الشهيرة للعندليب عبد الحليم حافظ "اني اتنفس تحت الماء" ستكون حقيقية ولكن دون غرق.
والجهاز الجديد الذي أعلنت عنه شركة "إنديجوجو" واسمته "تريتون"، سيجعل الشخص يغوص بشكل حر مثل الأسماك، ويعتبر أول جهاز خياشيم صناعية في العالم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويسمح الجهاز لمستخدميه البقاء تحت الماء لمدة 45 دقيقة والغوص لعمق 15 قدم، دون الحاجة لأنبوبة الأكسجين، ويعتمد في عمله على وجود فتحات صغيرة به، أصغر من جزيئات الماء، ما يعني أنها ستبقي الماء خارجًا وتسمح فقط بمرور الأكسجين.
وكشفت الشركة عن أن الجهاز سيطرح في الأسواق قريبًا، وستبلغ تكلفته 300 دولار، أي قرابة 5400 جنيهًا مصريًا.
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