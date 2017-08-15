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الزناتي: رئيس الوزراء وعد بحل مشكلات نقابة المعلمين

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مصراوي Masrawy

الزناتي: رئيس الوزراء وعد بحل مشكلات نقابة المعلمين

01:10 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الزناتي: رئيس الوزراء وعد بحل مشكلات نقابة المعلمين

كتب - محمد غايات:

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إنه عرض المشكلات التي تواجه النقابة على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والذي أكد الأخير حرصه على حلها جميعًا.

وأضاف الزناتي في مؤتمر صحفي، أعقب لقاء إسماعيل برؤساء نقابات المعلمين والمهندسين والعلميين، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء وعد بتنظيم مؤتمر للنقابات المهنية برعاية الرئيس وبحضور كافة ممثلي النقابات المهنية.

من جانبه، قال محمد طلبة، نقيب العلميين، إن النقابات المهنية تستحق أن تكون المستشار العلمي للحكومة لما فيها من خبرات، مشيرًا إلى أنه قدم عرضًا حول النقابة ودورها وتصور لرؤية التنمية في .

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تنظيم مؤتمر للعلوم الأساسية وعلاقتها بالتنمية تجتمع فيه كافة الخبرات.

وأوضح أن النقابات المهنية الآن لديها فهم جديد وتؤمن أن ما يجب أن تهتم به هو تقديم الخبرات الفنية لمساعدة الدولة، مشيرًا إلى أن تحديد موعد مؤتمر النقابات المهنية سيتوقف على الحوار بين النقابات والوزارات المعنية.

فيما قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه أبدى استعداده لتقديم أي استشارة تثطلب من النقابة في المشروعات التي تنفذها .

وأضاف أن رئيس الوزراء قرر خلق آلية تواصل مستمرة مع النقابات المهنية في مجلس الوزراء وكلف مستشاره للاتصال السياسي بتنفيذها.

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