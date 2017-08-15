قرية سويسرية تتحول إلى فندق.. كيف ذلك؟

كتبت- هاجر حاتم:

تعتبر قرية "كوريبو" الواقعة جنوب سويسرا من أصغر القرى هناك، ليس من حيث مساحتها فحسب بل أنها يسكنها 14 شخص فقط.

تتمتع هذه القرية بالمناظر الطبيعية الخلابة، لهذا فكرت البلدية بتحويل هذه القرية إلى فندق مفتوح "متناثر الأطراف"، حيث مازالت المدينة تحتفظ بالمنازل التقليدية القديمة ذات الأسقف الحجرية، التي هجرها سكانها على مدار القرنين الماضيين، وفقًا لما ذكره موقع swissinfo.

وسيتم إعادة إحياء هذه الفنادق، وعمل مطعم كبير بالمدينة، وغرفة استقبال خاصة بالضيوف، وسيتم تحويل الميادين الواقعة أمام المدينة وكنيسة القرية إلى ساحات لعقد الإجتماعات.

حازت هذه الفكرة على صدى جيد، ومن المتوقع أن يبدأ الفندق باستقبال زواره في ربيع 2018.